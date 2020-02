Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, ii cere primarului general, Gabriela Firea, sa inceteze scandalurile impotriva operatorilor responsabili cu agentul termic in Bucuresti si sa incurajeze echipele de interventie ale ELCEN si Termoenergetica sa lucreze impreuna pentru a remedia avariile.



Conform unui comunicat PLUS, Voiculescu atrage atentia asupra urgentei in a depune cererea de finantare pentru cele 176 de milioane de euro, bani europeni dedicati exclusiv Bucurestiului in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, pentru inlocuirea retelelor de termoficare.

…