Stiri pe aceeasi tema

- „Rafila, nu fi puturos, pune mana si fa spitale” i-a transmis fostul ministru USR al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, ministrului PSD al Sanatatii, miercuri, 16 februarie, pe Facebook. „M-am gandit la chestiunea cu cei sapte ani de-acasa”, i-a replicat Alexandru Rafila la briefingul de presa dupa…

- Fostul ministru al Sanatatii - Ioana Mihaila a explicat, dupa afirmatiile actualului ministru Alexandru Rafila referitoare la PNRR si consultanta de 25 de milioane de euro, ca 5 milioane sunt cheltuielile cu operationalizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sanatate…

- Fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, s-a revoltat in privința masurilor luate in spitale și a explicat, dupa afirmatiile actualului ministru Alexandru Rafila referitoare la PNRR si consultanta de 25 de milioane de euro, unde au fost imparțiți toți banii. Astfel, 5 milioane sunt cheltuielile…

- ”Inca nu e tarziu sa recuperam „intarzierile majore” din implementarea PNRR in Sanatate. E nevoie doar de munca si concentrare. In schimb, ministrul Alexandru Rafila cere controale de la premierul Ciuca. Pe 7 decembrie, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene ii trimitea o scrisoare ministrului…

- Sambata, 11 decembrie, s-au implinit doi ani de la primul caz de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrat oficial in lume. Primul caz cunoscut ar fi fost cel al unei vanzatoare dintr-o piata din orasul chinez Wuhan. "Sunt doi ani in care cu totii am suportat restrictii, am infruntat temeri si, din pacate,…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

- Intrebat, in legatura cu achizitiile facute in perioada cand a fost premier, daca l-au informat Serviciile ca se intampla lucruri neinregula, Ludovic Orban a replicat: "Nu. Au fost derulate prin doua entitati, Unifarm si ONAC. Inca inainte de a exista pericolul evident al pandemiei, am sesizat ca stocurile…