Vlad Voiculescu confirma in premiera ca va conduce Ministerul Sanatații in viitorul Guvern. Fondatorul Asociației Magic a anunțat, luni, ca a decis sa renunțe la poziția de viceprimar al Capitalei, "pe care am așteptat-o 86 de zile, pentru a accepta nominalizarea ca ministru al Sanatații in noul Guvern". Vlad Voiculescu spera sa aiba la Ministerul Sanatații "timp sa fac reformele și proiectele de care avem cu toții atat de mare nevoie. Am deja o echipa fabuloasa, știu ce este de facut și am credința ca alaturi de oamenii din sistem care iși doresc o schimbare profunda vom putea face rapid pași…