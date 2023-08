Stiri pe aceeasi tema

- Aflat deja in inchisoare, pentru 30 de zile, Vlad Pascu nu este intr-o stare de sanatate buna, simțind lipsa stupefiantelor și, in final, fiind in stare de sevraj. Pe de alta parte, polițiștii vorbesc și despre ce a cerut Vlad Pascu in arest, fiind vorba de ciocolata. Se știe ca efectele acesteia sunt…

- Deși polițiștii și procurorii l-au avut de mai multe ori la degetul mic, l-au lasat de fiecare data sa scape. Urmariți un material realizat de colegii noștri Sorin Ciobanu, Theodor Draghici și Andre Rotaru.

- Deși polițiștii și procurorii l-au avut de mai multe ori la degetul mic, l-au lasat de fiecare data sa scape. Urmariți un material realizat de colegii noștri Sorin Ciobanu, Theodor Draghici și Andre Rotaru.

- Vlad Pascu incepuse sa consume substanțe interzise inca de la 13 ani, atunci cand a fost prins cu canabis asupra lui fara drept de deținere. Șoferul care a provocat accidentul din 2 Mai se droga cu oxicodona, o substanța care nu se este considerata ilegala și se gasește inclusiv in farmacii.

- Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate acestea, de fiecare data a fost lasat sa mearga mai departe,…

- Șoferul care a provocat tragedia de la 2 Mai , soldata cu moartea a doi tineri, fusese observat cu o zi inainte in timp ce era pe punctul de a cauza un alt accident.Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul menționat, avea carnetul luat de curand, avand permisul de conducere de puțin timp. Acesta…

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, conform deciziei instanței.“La data de 19 august, in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul…

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…