- Vlad Pascu a dat un interviu fara aprobare si este este cercetat de Penitenciarul Poarta Alba. Conducerea penitenciarului a dispus o cercetare disciplinara privind interviul pe care soferul drogat care a omorat cu masina doi tineri in localitatea 2 Mai, Vlad Pascu, l-a acordat de pe telefonul tatalui…

- La Judecatoria Mangalia a avut loc joi, 4 aprilie, al treilea termen din procesul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai și a ranit grav alte trei persoane. Instanța a respins schimbarea incadrarii juridice a faptei, din ucidere din culpa in omor calificat,…

- Valoarea estimata a contractului este de 97.435,86 lei fara TVA. Penitenciarul Poarta Alba, din comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cauta firma pentru "Lucrari de reparatii curente la cladirea C28ldquo;, tipul de anunt find cumparari directe. Data limita de depunere a ofertelor este 21 martie 2024,…

- Manele si distractie la Penitenciarul Poarta Alba. Petrecaretii nu sunt detinutii, ci chiar gardienii. Mai mulți angajați ai Penitenciarului Poarta Alba au fost surprinși in timp ce ascultau manele la maxim, chiar in fața inchisorii din Constanța. Party-ul vine in contextul in care ministrul Justiției…

- "Am dispus trimiterea Corpului de control la Penitenciarul Poarta Alba pentru a se verifica daca au fost respectate toate normele legale in materie. (...) Din informatiile pe care le-am primit, directorul Penitenciarului Poarta Alba se afla in concediu si conducerea unitatii a fost asigurata temporar…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța, miercuri, ca a dispus trimiterea Corpului de Control la Penitenciarul de la Poarta Alba pentru a verifica incidentele de la procesul lui Vlad Pascu. „Atunci cand a fost la Judecatoria Mangalia, au fost anumite incidente care au generat discuții in spațiul…

- Alina Gorghiu a dispus trimiterea Corpului de Control al ministerului la Penitenciarul Poarta Alba, pentru a verifica daca au fost respectate toate normele legale sau daca s-au luat masuri speciale in cazul lui Vlad Pascu, care a fost protejat de polițiști in fața jurnaliștilor, marți, inainte de a…