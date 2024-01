Magistrații de la Judecatoria Mangalia au decis, miercuri, 24 ianuarie 2024, ca Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, din luna august a anului 2023, in urma caruia au murit doi oameni, sa ramana in arest preventiv. Judecatorii au respins cererile formulate de avocatul lui Vlad Pascu, prin care era solicitata revocarea arestarii preventive și luare unei alte masuri impotriva sa. “Constata legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatului Pascu Matei Vlad si mentine arestarea preventiva a inculpatului arestat in baza mandatului de arestare preventiva nr.15/UP din data…