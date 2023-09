Stiri pe aceeasi tema

- Un individ specializat in accesarea neautorizata a sistemelor informatice din Cluj este in prezent sub investigația agenților FBI. Curtea de Apel din Cluj a luat decizia de a permite extradarea unui localnic, acuzat ca ar fi comis infracțiuni de frauda informatica folosind ransomware, catre Statele…

- La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exista o companie unde se taie frunza la caini, dar care angajeaza personal pe salarii uriașe. Compania fantoma dirijata de cel care cerea scoaterea PSD in afara legii Guvernul Cioloș a adoptat, in 2016, o ordonanța de urgența prin care reorganizeaza…

- Moment penibil pentru fiica Anamariei Prodan pe litoralul romanesc. Sarah, care traiește in America de cațiva ani, se afla acum in vacanța la Mamaia, cu mai mulți prieteni. Nu toata lumea știe cine este sau nu pe toata lumea intereseaza pentru ca nu a fost lasata sa intre intr-un club de fițe. Sarah…

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut clar prima partida-test dinaintea Cupei Mondiale, 17-31 impotriva Statelor Unite ale Americii. Naționala Romaniei este in linie dreapta cu pregatirea pentru Cupa Mondiala din Franța, 8 septembrie-28 octombrie. Arena Arcul de Triumf a fost aproape plina la meciul-test…

- O romanca va face parte din echipa Victoria’s Secret din Statele Unite ale Americii. Tanara se numește Daiana Canalas și este un manechin originar din Oradea in varsta de 24 de ani. Daiana considera ca in industria modellingului exista in continuare profesionalism, chiar daca unii ar putea avea impresia…

- 1918: Din ordinul dat de Partidul Bolșevic, imparatul Nicolae al II-lea și famila sa au fost asasinați la casa Ipatiev din Ekaterinburg, Rusia. 1945: A avut loc Conferința de la Potsdam a șefilor de stat și guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA, consacrata reglementarii situației postbelice in Europa.…