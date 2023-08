Vlad, tanarul in varsta de 19 ani, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, in aceasa dimineața, doi dintre ei murind in urma impactului, a fost reținut de oamenii legii. Baiatul, care a fugit de la locul accidentului și a fost apoi depistat in Vama Veche consumase un cocktail de droguri.