- Vlad Batrincea, secretarul executiv al PSRM, vicepreședintele Parlamentului, a avut o intrevedere cu Oleg Vasnețov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse in Republica Moldova. In cadrul intrevederii, parțile au abordat mai multe subiecte de actualitate legate de cooperarea moldo-rusa.…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a avut o intrevedere cu noul Ambasador al Republicii Slovacia la Chișinau, Pavol Ivan. Șefa Executivului l-a felicitat pe oficialul slovac cu ocazia inceperii misiunii in Republica Moldova și i-a dorit succes in exercitarea mandatului diplomatic, noteaza Noi.md Parțile…

- Vlad Batrincea, unul dintre liderii opozitiei din Republica Moldova, a declarat, vineri, ca intentioneaza sa incalce interdictia referitoare la afisarea in public a simbolurilor care sustin razboiul Rusiei in Ucraina, si va purta o panglica portocalie si neagra in timpul paradei de 9 mai. Decizia…

- Un apel scris de reprezentanți ai așa-numitului Minister al Securitații Statului (MGB) al regiunii separatiste a fost trimis miercuri la redacția Ava.md . Documentul prezinta o lista a spionilor ruși trimiși in Transnistria. Apelul agenților arata ca ei doresc pacea in regiune și acuza Moscova ca intenționeaza…

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau pentru a-i transmite un protest in legatura cu declaratiile unui general rus care a spus ca trupele ruse angajate in ofensiva militara impotriva Ucrainei doresc sa preia controlul asupra partii de sud a acestei tari pentru a ajunge…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu o reacție dupa ce purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a facut mai multe aluzii la adresa președintei Republicii Moldova. Instituția a calificat limbajul folosit drept inacceptabil și a decis sa-l convoace…

- Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Eduard Serbenco, a avut o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau, E. S. Graham Paul. In cadrul intilnirii, oficialii au discutat despre actualele prioritați ale Ministerului Justiției, orientate spre consolidarea sectorului justiției…