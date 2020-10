Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internationala a animalelor (World Animal Day) este sarbatorita, anual, la 4 octombrie. Este marcata in majoritatea tarilor din lume cu scopul de a promova drepturile si bunastarea tuturor animalelor, fie ele cu stapan sau fara, salbatice sau domestice. Cu aceasta ocazie Gradina Zoologica Brașov…

- O parte din angajatii Castelului Bran, fara locuri de munca Castelul Bran. Foto: Agerpres. Aproape jumatate dintre cei peste 120 de angajati ai Castelului Bran ramân, de mâine, fara locuri de munca. Pandemia a provocat o criza fara precedent în institutia care pâna…

- In data de 29 septembrie este sarbatorita Ziua Internaționala de conștientizare a pierderilor și deșeurilor alimentare. Astfel, Instituția Prefectului Județul Timiș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment de informare și conștientizare a consumatorilor locali asupra…

- Masculul de panda roșu achiziționat in urma cu o luna de Gradina Zoologica Brașov și-a incheiat perioada de carantina și acomodare și este pregatit sa dea ochi cu vizitatorii, potrivit brasovstiri.ro.El va ieși pentru prima data din cușca in care a fost ținut in izolare, luni la pranz, cand…

- Reprezentanții Gradinii Zoologice din Brașov au anunțat ca ,,dupa incheierea fara niciun eveniment deosebit a celor 30 de zile de carantina și acomodare, Benjamin, masculul de panda roșu, este pregatit sa iși intampine vizitatorii alaturi de Peggy, incepand de luni, 24 august, de la ora 12.00”. Va așteptam…

- Craiovenii care merg la Gradina Zoologica sunt oripilati de conditiile mizere in care sunt tinute animalele salbatice. Acestea nu primesc apa suficienta pe motiv ca vanele de scurgere de la apa din bazinele de racorire au fost infundate. Angajatii le dau apa cu castronul. O craioveanca a postat pe un…

- Toți angajații Primariei Sectorului 4 vor fi testați, dupa ce doi angajați s-au infectat cu noul coronavirus. Doi angajați ai autoritații locale au fost confirmați pozitiv la testul COVID-19 in weekend-ul trecut, astfel ca primarul sectorului 4, Daniel Baluța, a dispus testarea in regim de urgența,…

- Angajatii sanatosi ai companiilor pentru care Directiile de Sanatate Publica dispun suspendarea activitatii din cauza unor cazuri de COVID-19 vor primi indemnizatie de somaj tehnic. Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta in acest sens, a anunțat Ministerul Muncii.