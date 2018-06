Vizitator la AgriPlanta RomAgroTec 2018 Sunt fiu de țarani nascut in perioada interbelica și nu m-am indepartat niciodata de pamant, de solul romanesc. Copil fiind, am lucrat la camp alaturi de parinți. Am urmat școala medie tehnica agricola unde se facea foarte multa practica la camp, in ferma școlii (150 ha). La facultatea de agricultura aveam cate 2 luni pe an practica in unitați agricole de producție iar anul V era destinat numai activitaților practice. Pentru teza de doctorat am lucrat 5 ani direct și efectiv in campurile experimentale ale INCDA Fundulea, inclusiv in laboratoarele de analize privind solul și plantele. Am activat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

