- Mike Pompeo este primul secretar de stat al SUA care va vizita una dintre coloniile israeliene din Cisiordania ocupata, vizita care va surveni saptamana viitoare, potrivit unor informatii publicate joi, relateaza AFP. El se va deplasa la Psagot, la nord de Ierusalim, mentioneaza ziarul israelian…

- "Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Rompetrol Downstream intentioneaza sa preia dreptul de folosinta asupra a noua statii de distributie carburanti apartinȃnd societatilor membre ale grupului Comision Trade. Cele noua statii de distributie a carburantilor sunt situate in Agigea,…

- Fortele israeliene au distrus locuintele a aproape 80 de palestinieni intr-o operatiune majora in Valea Iordanului, in apropiere de Tubas, in Cisiordania, au indicat miercuri martori si responsabili de ambele parti, potrivit France Presse, anunța AGERPRES."Fortele de ocupatie israeliene au…

- Regatul Unit a ajuns la un „periculos punct de cotitura” in ce privește pandemia de coronavirus a spus prim-ministrul țarii, Boris Johnson, in contextul in care guvernul pe care il conduce va implementa un nou set de masuri restrictive, in Anglia, care vor dura pana la șase luni, relateaza BBC. Premierul…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat sambata un "important" program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala, informeaza France Presse, citata de Agerpres.

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reiterat vineri sprijinul pentru Donald Trump, exprimandu-se in favoarea realegerii la Casa Alba a presedintelui american 'prietenos', 'apropiat de liderii Europei Centrale', relateaza France Presse, conform agerpres.ro. 'Ceea ce el reprezinta este bun pentru Europa…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca a luat decizia de mutare a ambasadei Statelor Unite din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim în mare parte pentru creștinii evanghelici, o comunitate care i-a susținut puternic președinția, relateaza The Independent.Comentariile au fost facute…