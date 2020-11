Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va avea, luni, la ora 16,00, o vizita de lucru, impreuna cu primarul general, Nicusor Dan, si cu prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, pentru evaluarea spitalelor din Bucuresti, anunta Guvernul. La finalul vizitei, la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sfantul Stefan",…

- "Este adevarat ca ne confruntam cu o transmitere comunitara destul de accentuata, in fiecare zi am avut in jur de 500-700 de noi cazuri de COVID, de persoane depistate, in ultimele 24 de ore s-a dublat, avem 1514 noi cazuri și am ajuns la un indice de contaminare de 4,24 la mie. Cifrele sunt…

- Premierul Ludovic Orban a vizitat, duminica, insotit de primarul general Nicusor Dan si prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, call center-ul DSP Bucuresti amenajat la Arena Nationala, pentru a le multumi voluntarilor - studenti la medicina - care raspund apelurilor cetatenilor. "Impreuna cu domnul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, intrebat daca se ia in calcul carantinarea pe zone in Bucuresti, ca "sigur ca exista discutii pe tema asta, dar pe de alta parte nu s-a luat inca o decizie si va invit sa nu transmiteti nicio informatie pe tema aceasta". "Obiectivul nostru este sa…

- Traian Berbeceanu va depune astazi juramantul de prefect al Capitalei! Premierul Ludovic Orban a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui, dand asigurari ca va fi un prefect foarte bun.„Este un integru, un om care are capacitatea de a conduce toate forțele de ordine. Este un om care are capacitatea…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, va fi schimbat joi din functie. El a precizat ca Traian Berbeceanu este una dintre variantele luate in calcul pentru aceasta calitate. “Am luat decizia de schimbare a prefectului Capitalei. Joi vom opera in Guvern aceasta schimbare”,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, va fi schimbat joi din functie, precizand ca Traian Berbeceanu este una dintre variantele luate in calcul pentru aceasta calitate. "Am luat decizia de schimbare a prefectului Capitalei. Joi vom opera in Guvern aceasta…

- "Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate in cursul zilei de astazi, 5 octombrie a.c., a fost suspendata urmare a faptului ca una din persoanele alaturi de care s-a aflat in aceeași platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, duminica,…