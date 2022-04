Viticultorii francezi aprind lumânări în podgorii pentru a salva viile de îngheț In multe regiuni din Franța, viticultorii și proprietarii de livezi aprind lumanari și pulverizeaza apa pentru a-și proteja podgoriile și pomii fructiferi, in condițiile in care noaptea temperaturile au scazut mult sub zero grade Celsius, transmite Euronews. Pomii fructiferi au inmugurit timpuriu din cauza temperaturile de peste 20 de grade Celsius inregistrate zile la rand in luna martie, pentru ca acum, la inceputul lui aprilie, termometrul sa indice și minus 7 grade Celsius in timpul nopții, in unele zone din Franța. Soluția cu lumanarile este una destul de costisitoare. Pentru un hectar de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

