“Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare”. Cum laudă presa din Grecia pompierii români „Pompierii romani care au venit in țara noastra sa intareasca efectivele anti-incendiu și sa lupte cu flacarile par ca sunt de pe alta planeta. Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare”, scrie presa din Grecia despre pompierii romani care au sosit pe taram elen pentru a ajuta la stingerea incendiilor. „La sosirea in Evia, pompierii romani au inființat peste noapte un sediu independent fața de cele oferite de Grecia, cu servicii de catering și logistica proprii. Au cartografiat drumurile forestiere cu drone, au calculat direcția vantului și au folosit tehnologie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

