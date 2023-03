Stiri pe aceeasi tema

- Au fost controlate 125 de mașini și s-au aplicat 120 de amenzi, in valoare de 48.000 de lei, in urma acțiunii in sistem cascada, pe A1, in județele Alba și Sibiu, desfașurata duminica, 5 martie, de agenții Biroului de Poliție Autostrada A1 R, Valcea – Deva, scrie publicația Tribuna, care preia datele…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au retinut, in ultimele 24 de ore, un numar de 22 de permise de conducere pentru depasirea vitezei si conducere sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii din Targu Mureș au reținut o femeie din Jucu, județul Cluj, și o femeie din județul Mureș, banuite ca au batut și talharit un batran de 79 de ani.Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut doua femei, de 48 de ani, din Jucu, județul…

- Marți, 14 februarie a.c., polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurala Zalau, politistii de investigatii criminale, ordine publica si politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Zalau au acționat in scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru menținerea climatului de ordine…

- Un barbat din Campeni, județul Alba, a fost retinut de politisti, pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, acuzat ca a incasat 4.000 de lei de la doi bucureșteni pentru a le inchiria o cabana, fara sa le asigure insa serviciile promise, potrivit unui comunicat transmis marți de…

- Aproximativ 26.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au fost la datorie, nivel national, pentru a asigura ordinea publica si masurile de prevenire si interventie in situatii de urgenta in contextul manifestarilor publice organizate de Revelion. Astfel, in noaptea dintre ani nu au fost inregistrate…

- AVIZ AMATORILOR, in noaptea de Revelion, polițiștii rutieri au reținut 338 permise de conducere și au retras 84 certificate de inmatriculare, totodata polițiștii și jandarmii au prins in flagrant 218 autori de infracțiuni, care au savarșit 203 fapte penale. Polițiștii și jandarmii au constatat 3.600…

- In ultimele 24 de ore, principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si asigurarea interventiei eficiente in situatii de urgenta. Astfel, structurile…