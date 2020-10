Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Boston au descoperit ca pacienții cu Covid-19 care au o cantitate suficienta de vitamina D in organism au cu pana la 52% mai mari șanse de a scapa cu viața, in cazul in care ajung la forme severe de boala. Potrivit studiului, vitamina D joaca un rol crucial in sistemul…

- COVID-19 nu bate in retragere. Ministerul Sanatații anunța despre activarea a 120 de paturi la la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Capitala pentru pacienții aflați in stare grava in urma complicațiilor provocate de COVID-19.

- Donarea de sange devine și mai importanta in aceste vremuri. Pacienții vindecați de Covid-19 pot merge la centrele de transfuzii pentru a dona plasma, un produs sanguin ce poate salva viețile pacienților infectați aflați in stare critica.

- Chiar daca cifra donatorilor de pana acum este infima in raport cu numarul buzoienilor vindecați de coronavirus, la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau au inceput sa vina mai mulți donatori de plasma pentru pacienții cu Covid aflați in stare grava. „Inca trei curajoși au donat plasma pentru cei aflați…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.309 cazuri noi de COVID-19, 24.108 teste efectuate. De asemenea, alți 41 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. Crește din nou numarul pacienților aflați la Terapie Intesiva și ajunge la 464.

- 25 157 flacoane Veklury (Remdesivir) vor ajunge, in trei tranșe, in Romania. Medicamentul este folosit pentru tratarea pacienților cu SARS-Cov2 aflați in stare grava. Remdesivir este medicamentul care s-a folosit in lume pentru tratarea infectiei cu SARS, iar acum s-a dovedit ca este eficient și in…

- Primarul general, Gabriela Firea, acuza lipsa unui program national de tratare cu plasma a pacientilor infectati cu coronavirus aflati in stare grava. Firea afirma ca putinele cazuri de tratament cu plasma se datoreaza medicilor, care explica cum pot pacientilor vindecati necesitatea de a ajuta, totul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgena a montat la Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti o unitate mobila de terapie intensiva dupa ce in respectiva unitate medicala s-a ajuns la capacitatea maxima de internare pe sectiile de ATI a pacientilor in stare grava infectati cu virusul SARS-CoV-2.