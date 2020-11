Vitamina C sau vitamina D pentru creșterea imunității? Ce spune Mihaela Bilic In ultima vreme, in contextul exploziei numarului de cazuri de COVID-19 , tot mai mulți experți in sanatate recomanda, pentru intarirea imunitații, supolimente cu vitamina C și vitamina D. Dar oare cat de mult ne ajuta aceste doua vitamine? Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra diferențelor dintre vitamina C și vitamina D și subliniaza ca daca suplimentele de vitamina C sunt recomandabile fara restricții, excesul de vitamina D ne poate face rau. „Spre deosebire de vitamina D, care este o vitamina liposolubila… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problema acumularii kilogramelor nedorite ne afecteaza din ce in ce mai mult. Din cauza sezonului rece in care ne aflam, dar și din pricina pandemiei de COVID-19 , cei mai mulți dintre noi sunt tentați sa incerce sa-și stimuleze imunitatea printr-un consum excesiv de nutrienți care nu fac altceva decat…

- Nutritionistul Mihaela Bilic atrage atentia asupra administrarii vitaminei D, care in exces poate provoca dezechilibre in organism, informeaza adevarul.ro . Medicul nutritionist Mihaela Bilic atrage atentia asupra administrarii de vitamin, intr-o perioada in care foarte multe personae recurg la aceasta…

- Vitamina C este unul dintre cele mai pronunțate ”ingrediente” ale sanatații in perioada virozelor, mai cu seama cand acestea sunt amestecate cu noua frica a oamenilor, virusul SARS-CoV-2. Cu privire la aceasta exista multe mituri, dar și adevaruri. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat cum am…

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic a atras in ultimele saptamani atenția asupra unei surse naturale de vitamina C, adesea ignorata și subestimata de romani, care are un rol important in intarirea sistemului imunitar. Este vorba despre patrunjel, o leguma extrem de necesara in perioada virala in care…

- Mancarea nu este doar un factor important pentru sanatatea noastra, ci și pentru starea de spirit. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvaluit ce combinație de alimente ne ajuta sa fim mai fericiți. Viața noastra este influențata zi de zi de emoțiile pe care le traim. Ele se transpun și in mancarea…

- Ne aflam intr-o perioada in care trebuie sa fim foarte precauți cu privire la starea personala de sanatate. Iar intrebarea numarul 1 pe care și-o pun cei mai mulți dintre noi este cum ne intarim imunitatea și organismul pentru a evita, pe cat posibil, imbolnavirea cu COVID-19. Daca va gandiți ca stimularea…

- Cartofii se numara printre legumele nelipsite din bucatariile romanilor. Sunt gustoși, sunt sațioși, sunt ieftini, se gasesc peste tot și pot fi preparați in nenumarate feluri. dar cat de buni sunt ei pentru persoanele care incearca sa scape de surplusul kilogramelor? Citește gratuit ediția de octombrie…

- Depresia este o afecțiune grava cu care se confrunta din ce in ce mai mulți oameni. Depresia trebuie tratata cu maxima seriozitate și necesita tratament prescris de medicul de specialitate. Alimentația are un rol important in combaterea acestei afecțiuni, putand sa vina in completarea tratament medicamentos.…