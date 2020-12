Visuri pietrificate Cea mai importanta revolutie din istoria omenirii nu a fost descoperirea focului, nici inventia rotii sau trecerea la agricultura ori industrie. Nici macar Internetul. Istoricii spun ca acum aproximativ 70000 de ani homo sapiens, pe atunci o maimuta oarecare, a capatat brusc o capacitate nemaiintalnita la niciun animal, care l-a facut sa ajunga acolo unde nu a ajuns nicio alta creatura de pe Glob, posibilitatea de a-si imagina lucruri, capacitatea de a visa cu ochii deschisi, de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara a avut loc a 19-a ediție a Premiilor TVmania. Caștigatorii au fost anunțați, intr-o gala organizata online, pe pagina de Facebook a revistei. Organizate pentru prima data in 2001, premiile de televiziune ale revistei TVmania, sponsorizate și in 2020 de postul TV1000, au fost acordate anul…

- In timpul crizei COVID-19, Internetul a fost esențial pentru viața noastra in moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina pana de curand. Acest lucru a demonstrat valoarea imensa pe care Internetul o aduce societații, sporind in același timp conștientizarea lacunelor și a preocuparilor cu privire la…

- Cristina Joia a declarat ca angajații și martorii nu au intervenit sa o ajute, ba mai mult, un paznic a spus ca se afla "la țigara" in momentul producerii agresiunii. "Am sunat singura la ambulanța, timp in care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operata de urgența pentru…

- Trei sferturi dintre romani folosesc zilnic sau aproape zilnic Internetul, iar 3% il folosesc pentru a cumpara produse, conform datelor unui sondaj al Centrului de Sociologie Urbana si Regionala, prezentate joi de Andrei Tiut, sociolog CURS, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului…

- Internetul e plin de lucruri bizare, așa știe toate lumea. Unele lucruri sunt amuzante, altele ciudate, dar toate acopera o plaja intreaga de evenimente. Exista insa și imagini complet inexplicabile. O colecție a fost adunata de Bored Panda și a devenit virala. Tu cum explici imaginile de mai jos?…

- Printre cei care ar fi fost depistați pozitiv s-ar numara cațiva membri ai echipei de filmare, și se zvonește ca insuși Adrian Nartea, alias Vlad a luat COVID-19. Actorul ar fi primit vestea trista dupa ce producatorii au facut testarea periodica a tuturor celor implicați in serial. Este pentru a doua…

- Scandalul din familia Oprea continua, dar de data asta sub ochii și urechile tuturor. Intervenția din seara trecuta a fiicei artistului a lasat inmarmurita o țara intreaga. Ce a avut sa-i reproșeze la vizionarea online a emisiunii cu tatal sau? Fiica lui Alin Oprea nu-și recunoaște tatal: Reacția tinerei…

- Istoricii romani de dupa 1989 au inceput sa manipuleze opinia publica prin inventarea unor fapte de eroism ale politrucilor comuniști pe fondul unei presupuse lupte impotriva ingerințelor Moscovei in treburile interne. Așa a aparut și combaterea cu elan patriotic a celebrului Plan Valev și Costin Murgescu…