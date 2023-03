Visul lui Dragnea, dus la îndeplinire de Ciucă și Ciolacu: 250.000 lei, pragul pentru abuzul în serviciu Senatul a votat introducerea unui prag de 250.000 lei pentru abuzul in serviciu, aproape identic cu pragul din celebra OUG 13 data de tandemul Dragnea – Grindeanu. Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative, initiat de Guvern la sfarsitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus in comisia juridica, un prag valoric pentru abuzul in serviciu in cuantum de 250.000 de lei. Proiectul a fost votat cu 79 de voturi pentru, 25 de voturi impotriva si 11 abtineri. USR,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat, miercuri introducerea unui amendament la Codul penal, care prevede un prag valoric de 250.000 lei pentru abuzul in serviciu. Reprezentanții USR au criticat votul, susținand ca actualul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu ”este mai toxic decat Iordache” iar ”Iohannis si Predoiu…

- Senatul a adoptat, in sedinta de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal si a altor acte normative, pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inch ...

- Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative, initiat de Guvern la sfarsitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus in comisia juridica, un prag valoric pentru abuzul…

- Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative, initiat de Guvern la sfarsitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus in comisia juridica, un prag valoric pentru abuzul…

- Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede un prag valoric pentru abuzul in serviciu in cuantum de 250.000 de lei. „Iohannis și Predoiu desavarșesc ce a inceput in 2017 Dragnea”, a reacționat pe Facebook Stelian Ion. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind…

- Guvernul belgian a decis joi sa interzica publicitatea pentru jocurile de noroc pe mai multe platforme, incepand cu data de 1 iulie, in incercarea de a combate dependenta si indatorarea, urmand ca la o data ulterioara sa intre in vigoare si alte interdictii privind publicitatea pentru jocurile de noroc…

- Senatorii au votat pentru permiterea reclamelor intre orele 23,00 si 6,00, iar reclamele outdoor nu pot depasi 30 de metri patrati. S-au inregistrat 80 de voturi "pentru" si doua abtineri.Amendamentele propuse de liberali, precum cel care permite, in intervalul orar 6,00 - 23,00, "inserturile grafice…