Goana dupa aur a inceput in 1848, in California, cand, intamplator, un angajat al Sutter’s Mill a descoperit o o mulțime de pepite de aur in apa, in timp ce verifica gaterul. Descoperirea a declanșat o migrație care a schimbat Statele Unite pentru totdeauna. Patru ani mai tarziu, in acea zona, valoarea aurului gasit ajunsese deja la 81 de milioane de dolari. Doua secole mai tarziu, in cateva zone publice din vestul american, cautatorii de aur continua sa fie animați de ideea de a gasi prețiosul metal, mai ales ca valoarea lui a crescut semnificativ. Publicația Smithsonian a realizat o lista scurta…