Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii ANM au anunțat o iarna obișnuita in Romania. Astfel, vom avea parte de vreme severa, ger și cantitați importante de zapada, anul acesta. ”Din punct de vedere al precipitațiilor, atat la noi in țara cat și in cea mai mare parte a Europei, decembrie pare a fi o luna care sa se incadreze…

- Cand vine iarna in Romania: Prima zapada, mai devreme decat ne așteptam Cand vine iarna in Romania: Prima zapada, mai devreme decat ne așteptam Meteorologii ANM au anunțat cand vor cadea primele zapezi din sezonul de iarna 2023-2024. Romanii se vor putea bucura de primii fulgi de nea mai curand decat…

- Drumarii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, care acționeaza pe cel mai cunoscut drum din Romania, pentru deszapezire, spun ca au intervenit, de dimineața, la Balea, pentru curațarea carosabilului. Stratul de zapada masoara 3 centimetri pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada.…

- VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada A nins pe Transfagarașan,…

- Iarna se apropie cu pași repezi iar meteorologii au anunțat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada. Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Așadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza meteo, primii fulgi de nea vor cadea in București luna…

- Iarna se apropie cu pași repezi iar meteorologii au anunțat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada. Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Așadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza meteo, primii fulgi de nea vor cadea in București…

- Deși suntem inca in perioada valorilor termice ridicate, poate mult prea ridicate, specialiștii meteorologi au facut anuntul despre iarna lui 2023, precizand care sunt zonele in care nu va ninge in lunile urmatoare, aceste fenomene afectand in mod clar și Romania. Meteorologii au facut anuntul despre…

- Deși vara nu a ajuns la final, iar temperaturile continua sa fie ridicate in multe țari din lume, meteorologii de la agenția guvernamentala National Weather Service din Statele Unite au anunțat cand va veni iarna in anul curent. Afla in randurile de mai jos cu ce fenomene ne vom confrunta. Ce anunța…