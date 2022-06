Stiri pe aceeasi tema

- Agentul patogen care provoaca actuala epidemie de variola maimutei a dezvoltat un numar surprinzator de mare de mutatii, potrivit unui studiu realizat in Portugalia, informeaza DPA, citat Agerpres. In comparatie cu virusurile inrudite care circulau in 2018 si 2019, aproximativ 50 de diferente exista…

- Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei, acuza guvernarea PSD-PNL ca ar fi masluit datele privind creșterea PIB ca sa poata justifica o majorare a taxelor. El spune ca schimbarea brusca a metodologiei de calcul al PIB, care a dus la afișarea unei creșteri economice record pe primul…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) a ridicat nivelul de alerta privind cazurile de variola maimuței și recomanda o serie de masuri de protecție, printre care și purtarea maștii in mijloacele de transport in comun. CDC a decis sa ridice nivelul de alerta la 2 luni, dupa ce numarul…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca administrarea dozei a patra de vaccin Comirnaty – Pfizer BioNTech este posibila, dupa recomandarile Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) si Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Doza a patra poate fi solicitata de persoanele vaccinate…

- Agentia Federala pentru Siguranta Alimentara (Afsca) din Belgia a ordonat producatorului italian de dulciuri Ferrero sa opreasca deocamdata productia la fabrica din Arlon (Belgia) si sa recheme toate produsele fabricate la aceasta unitate, din cauza temerilor privind o epidemie de salmonella, transmite…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat cel de-al doilea booster al vaccinului anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech pentru persoanele de peste 50 de ani din cauza ingrijorarilor legate de scaderea imunitatii in aceasta grupa de varsta, au anuntat marti reprezentantii celor…