- Epidemia cu coronavirus iese din granițele zonei Wuhan. Epidemia a facut, duminica, o prima victima la Shanghai. 40 de cetațeni din aceeași zona sunt infectați cu virusul ucigaș, iar alți 70 sunt sub supraveghere medicala. Epidemia ia, deci, amploare intr-un ritm rapid, plasand China intr-o “situație…

- Xi Jinping da asigurari ca batalia cu virusul va fi caștigata 459 de medici sunt trimiși de armata Chinei pentru a bloca extinderea epidemiei cu coronavirus. Vineri erau in China 26 decese. Sambata ajunsesera la 41. Numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns sambata la 56 milioane in provincia…

- Virusul ucigaș din China a ajuns și in Romania! In ce orașe au fost depistate primele… S-au luat masuri draconice in China, unde 25 de oameni au murit și alte sute au fost infectate cu temutul coronavirus. Milioane de locuitori din trei metropole au fost izolați de restul lumii. E carantina acolo, iar…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani numai ce s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, scrie Timiș Online.

- Singapore a confirmat joi primul caz de cronovirus. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis alți 17 pana in prezent. Situația pe țari a infectarii cu noul CORONAVIRUS 2019-nCoV.

- Trei dintre cei 50 de artisti din Romania care, sub conducerea Filarmonicii Banatului din Timisoara au sustinut un turneu de 49 de zile in China, concertand inclusiv in Wuhan, orasul inchis acum si de unde a pornit coronavirului gripal ucigas sunt din Bihor si vor fi evaluati de medicii de familie.

- O echipa de cercetatori chinezi susține ca la origine noului coronavirus ar sta consumul de carne de șarpe, noteaza news.roIntr-un articol publicat in Journal of Medical Virology este indicat ca majoritatea pacientilor infectati cu 2019‐nCoV au avut contact cu animale in piata Huanan din Wuhan,…

- Incepand de miercuri seara, retelele de transport cu autobuzul, metroul, bacul si transportul pe distante lungi au fost suspendate. Aeroporturile si garile vor fi, de asemenea, inchise temporar. Turistii care intentionau sa soseasca in oras nu au mai fost primiti, iar locuitorilor din Wuhan le-a fost…