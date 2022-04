Virusul gripei aviare, descoperit într-o fermă din Ungaria aflată la mai puţin de 10 km de graniţa cu România Cresterea mortalitatii si aparitia simptomelor la sistemul nervos al pasarilor au dus la suspiciunea de gripa aviara, la ferma cu un efectiv de aproximativ 10 000 de gaste. Prezenta subtulpinii H5N1 a virusului a fost confirmata de laboratorul Nebih. Au fost sacrificate toate pasarile si au fost stabilite o zona de protectie pe o raza de 3 km in jurul fermei afectate si o zona de supraveghere pe o raza de 10 km. In aceste zone se fac investigatii suplimentare si au fost instituite restrictii in privinta miscarii animalelor, se mai arata in document. In comunicat se mai precizeaza ca zonele cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

