Virusul este încă în societate! Nicoleta Dumitrescu Avertismentul din titlu ii aparține șefului statului și a fost lansat acum cateva zile, dupa o noua discuție cu premierul, pe teme de stricta actualitate. In intervenția sa publica, printre altele, președintele nu a omis sa le reaminteasca romanilor faptul ca, dincolo de relaxarile care vor continua sa se aplice, in etape, coronavirusul este inca o realitate. Și ce realitatate! Numai ca, in paralel cu covidul, un alt soi de virus este viu, de asemenea, in societate! Este vorba despre virusul electoral care, dupa cateva luni de pauza, s-a agațat, odihnit fiind, și mai puternic… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

