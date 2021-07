Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani din Neamț a fost diagnosticat de medicii de la Spitalul Parhon din Iași cu o afecțiune rara: infecție cu hantavirus, scrie Digi24. Boala este transmisa de rozatoare salbatice. Barbatul locuiește in zona de munte, iar medicii spun ca locuitorii din astfel de comunitați sunt…

- Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut Nistor, a declarat ca barbatul a fost redirectionat de la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul din Targu Neamt deoarece avea stari de greata, varsaturi si o stare generala proasta, cu anurie si hematurie, relateaza Agerpres .,,Acesta a fost motivul pentru…

- Un barbat in varsta de 72 de ani, din judetul Neamt, a fost adus in stare foarte grava la Spitalul ‘Dr.C.I.Parhon’ din Iasi, unde a fost diagnosticat cu hantavirus, o boala infectioasa rara. Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut Nistor, a declarat ca barbatul a fost redirectionat de la Unitatea…

- Un barbat de 72 de ani din Neamț a fost diagnosticat de medicii de la Spitalul Parhon din Iași cu o afecțiune rara: infecție cu hantavirus. Boala este transmisa de rozatoare salbatice și provoaca febra hemoragica cu sindrom renal. Barbatul locuiește in zona de munte, in comuna Ceahlau - Neamț, iar medicii…

- Un barbat de 47 de ani a fost gasit decedat, in localitatea ieseana Handresti, in albia unui parau, blocat intre aluviuni si copaci, fiind probabil surprins de debitul crescut al apei, precizeaza IGSU. In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din case…

- De frica virusului Sars-CoV-2, un barbat din Iași a luat timp de un an de zile, zilnic, paracetamol și algocalmin. De la inceputul pandemiei de coronvirus, omul in varsta de 55 de ani a lua in fiecare zi Paracetamol și Algocalmin. Daca la inceput lua doar o singura pastila, a ajuns pana la urma sa ia…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din județul Neamț a fost internat la Spitalul C. I. Parhon din Iași in stare grava, in urma unui tratament preventiv defectuos anti-COVID. Pacientul risca sa nu-și recupereze niciodata funcția renala și sa ramana dependent de dializa. El a luat timp de aproape un an…

- Momente de teroare au avut loc intr-o parcare din Iași, in aproprierea Spitalului Sfantul Spiridon din oraș, acolo unde a avut loc o incaierare intre un localnic și un cetațean arab, miza fiind un loc de parcare pentru mașina. Pentru ca niciunul nu a vrut sa renunțe, cel mai puternic fizic l-a atacat…