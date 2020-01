Ministerul Economiei realizeaza o reorganizare si o regandire a intregii retele de atasati economici, aceasta si in contextul in care au mai ramas circa 30 de oameni la post, dupa interdictia privind detasarea de la privat la stat, a declarat, marti seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "In momentul de fata avem o retea de 83 de atasati economici ai ministerului care se gasesc in diverse zone din lume. Dupa aparitia interdictiei detasarii din privat in public cred ca am ramas cu vreo 30 de oameni la post. Suntem in reorganizare si regandire a intregii retele…