- „Motorina a avut cotatii. Romania e importatoare de motorina. Am vazut o crestere azi de 11 bani. Cotatia motorinei acum 10 zile a crescut usor odata cu paritatea leu/dolar pentru ca acciza se plateste la dolar. Nu estimez o crestere foarte mare a pretului la motorina. Am asteptat in piata si e posibil…

- “Faptul ca a scazut consumul de energie cu vreo 5% sa stiti ca nu inseamna neaparat ca romanii nu mai consuma. A crescut foarte mult si partea de prosumer, partea de oameni, de companii care isi folosesc energia regenerabila pentru autoconsum, isi pun panouri fotovoltaice pe acoperisuri, iar acest lucru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca se fereste sa faca o predictie, dar ca s-a observat o scadere a cererii de petrol, astfel ca acest lucru ar duce la o scadere a pretului la combustibili.Virgil Popescu a declarat, marti seara, la Digi 24, ca a observat in ultimele saptamani…

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, a declarat, marți seara, la Digi 24, ca prețurile la carburanți ar putea sa scada in perioada urmatoare, in condițiile in care Romania face importuri importante de motorina, inclusiv din Federația Rusa, informeaza News.ro . „Jumatate din cantitatea de motorina se…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a declarat marți la Digi24 ca Romania importa motorina din Rusia, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris sambata, pe Facebook , ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Romania va fi independenta energetic. Mergem inainte, investim strategic, iar tara noastra va avea…

- 25 de bani din aceasta reducere vor fi sustinuti de la bugetul de stat si 25 de catre operator.Ordonanta de Urgenta privind reducerea cu 50 de bani a pretului carburantilor a fost adoptata, astazi, in sedinta de Guvern. In urma acestei scaderi Romania va avea cel mai mic pret din Europa. La o conferinta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca depozitele de gaz ale Romaniei sunt in prezent la 41% din capacitate, dar ca procentul va ajunge la 80% pana la 1 noiembrie. „Exista o decizie la nivelul UE și fiecare țara membra trebuie sa intre in iarna cu 80% din capacitatea de depozitare. In momentul de…