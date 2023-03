Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu sunt convins ca absolut toate companiile din Romania, vorbesc de cele care au facut profitul acela excesiv in anul 2022 si daca vor face si in anul 2023 vor plati acea taxa. Haideti sa asteptam luna iunie. Eu spun ca toate companiile, sunt convins ca vor plati acea taxa”, a spus ministurl Energiei. Despre…

- Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite , a vizitat duminica, 19 martie 2023, Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana, informeaza Administratia Prezidentiala . Președintele Klaus…

- "Astazi și maine particip la lucrarile celei de-a patra reuniuni ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in domeniul Energiei și Climei (P-TECC). In marja acestui eveniment important pentru viitorul energiei am avut o intalnire bilaterala cu Victor Parlicov - noul ministru al…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut marți o serie de precizari privind sistemul energetic național, in contextul cutremurului produs in Gorj, care „a fost mult mai puternic decat cel de luni”.

- A trecut mai bine de o saptamana de la izbucnirea scandalului cu maștile din pandemie, in care sunt implicați fostul selecționer Victor Pițurca, fiul acestuia și cel mai important directorul Romarm, o companiei care se ocupa de producerea de armament in țara noastra, ceea ce il implica și pe președintele…

- "Astazi (duminica - n.r.) este prima zi din etapa a doua a pachetului de sancțiuni impotriva Rusiei care se refera la interdicția importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza țițeiul. Da, Romania este o țara care importa motorina. Nu, nu exista motive de…

- ”Astazi este prima zi din etapa a doua a pachetului de sanctiuni impotriva Rusiei care se refera la interdictia importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza titeiul. Da, Romania este o tara care importa motorina. Nu, nu exista motive de ingrijorare. Am purtat…

- Romania este interesata de cresterea procentului energiei regenerabile in ponderea mixului energetic, inclusiv prin producerea de energie eoliana offshore, a transmis vineri ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza Agerpres.