- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- ”Cabinetul Nicolae-Ionel Ciuca – un an de guvernare! ENERGIE: 2022 a fost anul investitiilor! Desi a fost un an plin de provocari alaturi de prim – ministrul Nicolae Ciuca, de colegii de la Guvern si echipa de la minister am gestionat criza energetica prin masuri de protectie a cetatenilor si economiei,…

- Moment cheie? Trei miliarde de dolari (plus inca alte 50 de milioane) investiți de Statele Unite centrala atomo-nucleara de la Cernavoda, chiar in ziua alegerilor pentru congresul american. Retehnologizarea Reactorului 1 și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, finanțate prin Exim-ul Statelor…

- „Astazi, la Conferința ONU privind schimbarile climatice, a fost indeplinita o etapa importanta pentru construirea reactoarelor 3 și 4 ale Centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda.In prezența Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, și a Reprezentantului Special al Președintelui SUA pentru Clima,…

- „Am avut o noua intalnire de lucru cu Jose W. Fernandez, subsecretarul de stat pentru crestere economica, energie si mediu din Departamentul de Stat al SUA, pentru a discuta despre ulimele evolutii ale proiectelor prevazute in Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca a avut o intalnire de lucru foarte buna cu David Turk, secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite, el precizand ca oficialul american a transmis ca DOE (Department of Energy) analizeaza posibilitatea implicarii in finantarea constructiei reactoarelor…

- Department of Energy (DOE) analizeaza posibilitatea implicarii in finantarea constructiei reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, a transmis secretarul adjunct pentru Energie din Statele Unite, David Turk, intr-o intalnire pe care a avut-o cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Oficialul american a transmis…

- ”Zilele acestea particip la conferinta ministeriala Nuclear Power in the 21st Century organizata de IAEA, la Washington. Cu aceasta ocazie am sustinut in deschiderea conferintei un discurs ca reprezentant al Romaniei in care am subliniat ca la nivel international ne confruntam cu provocari extreme pentru…