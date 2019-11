Mediul de afaceri din turismul romanesc trebuie consultat foarte mult pentru a dezvolta acest domeniu, iar noul Guvern va pune amprenta liberala asupra turismului romanesc si va mentine ce s-a facut bun in acest domeniu, a declarat joi ministrul Economiei, Virgil Popescu, in cadrul participarii sale la Targul de Turism al Romaniei. Acesta a subliniat ca domeniul turismului va fi coordonat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, intr-un departament dedicat. "O sa vedeti in perioada urmatoare strategia pe care o avem in turism. Prima masura care trebuie luata este reorganizarea…