Virgil Popescu: „Prețul gazelor nu va scădea la cel din 2021. Creșterea cu 85%, pentru că Gazprom a manipulat piața” „Este cu adevarat ceva ce nu s-a mai vazut, creșterea (de 85% - n.red.)a inceput, practic, e accelerata din ultima parte a anului trecut, practic de prin septembrie, brusc gazul rusesc a inceput sa creasca, tragand toata piata in sus. Eu am tot spus ca, cu certitudine, acest lucru nu a fost intamplator, faptul ca rusii au redus livrarile catre Europa, faptul ca nu au mai suplimentat cererea, nu au mai suplimentat livrarile de gaz, au redirectionat mult gaz catre Asia. Eu cred ca a fost gandita special pentru a creste pretul, pentru a crea o problema Europei, ca o prima etapa a razboiului din Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, crede ca piata gazelor naturale a fost manipulata de compania rusa de stat Gazprom. Cat timp Europa este dependenta de gazul rusesc, prețurile nu vor scadea la nivelul din 2021, a mai spus ministrul la Digi24.

- Virgil Popescu a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca pretul gazului a crescut cu 85 la suta, iar acest lucru nu este deloc intamplator. ”Este cu adevarat ceva ce nu s-a mai vazut, ea (cresterea cu 85 la suta a gazului – n.r.) a inceput, practic, e accelerata din ultima parte a anului trecut,…

- Prețul petrolului a scazut miercuri, in condițiile in care creșterea dolarului a facut ca barilul sa fie mai scump, Germania, cea mai mare economie a Europei, și-a accelerat planurile de a se desprinde de petrolul rusesc, iar epidemia de coronavirus a umb

- SUA și UE au anunțat vineri un acord major privind livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), in incercarea de a reduce dependența Europei de energia rusa. Acordul ar prevede ca SUA sa furnizeze UE cel puțin 15 miliarde de metri cubi suplimentari de GNL pana la sfarșitul anului, in parteneriat cu…

- Pretul de achizitie pentru gazele naturale de la Gazprom în aprilie ar putea fi mai mare de 1.000 de dolari per mia de metri cubi. O declarație în acest sens a fost facuta de directorul companiei ”Moldovagaz”, Vadim Ceban, transmite Știri.md. Menționam ca…

- De la invadarea Ucrainei de catre Rusia in 24 februarie, pietele petroliere au fost cele mai volatile din ultimii doi ani, titeiul de referinta Brent inregistrand miercuri cel mai mare declin din aprilie 2020, la doar cateva zile dupa ce a atins un maxim al ultimilor 14 ani, de peste 139 dolari pe baril.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a amenințat cu controale benzinariile care au majorat nejustificat prețul, spunand ca este vorba de speculații, care trebuie pedepsite. „Nu exista absolut niciun motiv ca maine benzina sa ajunga la 11 lei, dar exista motive maine, și am discutat și cu primul-ministru,…

- Un razboi in Ucraina nu ar afecta aprovizionarea cu gaze a Romaniei, susține ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta a anunțat ca Romania iși poate comuta rapid alimentarea pe alte doua rute – prin Arad și prin Giurgiu. In plus, intrucat vremea s-a incalzit, consumul de energie al Romaniei a scazut…