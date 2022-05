Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri, prin hotarare, acceptarea unei donatii constand in 90 de milioane de masti faciale de uz medical facuta de Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.

- Veniturile pietei telecom din Romania au crescut cu 2,1% in 2021, fata de anul anterior, pana la valoarea de 17,1 miliarde de lei, conform datelor prezentate, marti, de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, intr-o conferinta…

- Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie S.A., al carei acționar unic este Ministerul Energiei, a solicitat acceptarea de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a unei donații de 90 milioane de maști medicale. Stocurile i-au ramas ministerului din anul 2020, cand s-a apucat…

- Statul va incasa dividende de 5 miliarde de lei in 2022 din profiturile pe anul trecut ale celor mai mari companii ale sale (sau la care mai are un pachet semnificativ) si, in unele cazuri, si din rezervele anilor trecuti. Statul este actionar majoritar sau se numara printre cei mai mari la marile companii…

- Guvernul a adoptat, la propunerea ministerului Energiei, ordonanta de urgenta privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei din Fondul pentru Modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. „Investitiile…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta lansarea apelului de proiecte pentru productie de energie din surse regenerabile, cu un buget de 457,700 milioane euro, pentru care se pot depune aplicatii in perioada 31 martie-31 mai 2022. „Anunt foarte important! Anuntam lansarea apelului de proiecte pentru…

- Guvernul se pregatește sa acorde ajutoare de stat și granturi totalizand aproape 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia S.A. O decizie in acest sens ar putea fi luata in cadrul ședinței de Guvern din aceasta seara. Conform unui proiect de ordonanța de urgența, Ministerul Finantelor va fi…

- Premierul a precizat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca au avut loc discutii despre sectorul energetic, atat la nivelul coalitiei, cat si cu reprezentanti ai Ministerului Energiei si conducerile structurilor energetice. ”Dupa intalnirea de aseara, in acest an, la CEO exista posibilitatea ca, intr-un…