Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare secret al Fabricii de Arme de la Cugir: Declarațiile de avere și interese ale șefilor Directorii Fabricii de Arme din Cugir refuza sa iși faca publice declarațiile de avere la zi, potrivit legii. Pe siteul instituției sunt disponibile doar declarațiile a 3 membri ai Consiliului de Administrație,…

- Valentina Saygo, secretar de stat in Ministerul Economiei in mandatul lui Claudiu Nasui, care a fost concediata dupa ce USR-PLUS a plecat din Guvern, a afirmat, pe pagina sa de Facebook, ca perioada petrecuta in administrație a fost ”cea mai neproductiva etapa” din viața sa, relateaza Epoch Times .…

- Claudiu Nasui, fostul ministru al Economiei, spune ca la minister, dupa plecarea lui, a fost decisa schimbarea tuturor membrilor profesioniști ai Consiliilor de Administrație. „Care credeți ca este prima masura luata in ministerul economiei de cand am plecat? Schimbarea tuturor membrilor CA profesioniști.…

- Ministerul Economiei a trimis pe circuitul de avizare o Ordonanța de Urgența care desființeaza sinecurile administratorilor „speciali” pentru privatizare din companiile de stat, anunța ministrul de resort Claudiu Nasui. „Ce sunt administratorii „speciali”? O gaselnița a guvernului Nastase prin care…

- Am citit, zilele trecute, cum ministrul Economiei, Claudiu Nasui, prezenta asemenea unei mari realizari eliberarea din funcție a celor doi administratori speciali de la Uzina Mecanica și Fabrica de Armament Cugir. De parca in spatele acestei masuri ar fi stat ani intregi de munca asidua și sacrificii…

- Europarlamentarul Mircea Hava a reacționat intr-o postare pe Facebook, la anunțul ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care a precizat ca ii elibereaza din funcție pe administratorii speciali ai UM Cugir, ai Fabricii de Arme Cugir și ai UA Moreni. In linii mari, Mircea Hava a declarat ca noua administrație…

- „Domnul Nasui ar trebui sa priceapa ca nu e tocmai bine sa flenduri tema privatizarii industriei de armament, fara sa ai o strategie clara. Am aflat, azi, despre cea mai recenta initiativa a ministrului Claudiu Nasui, aceea de elibera din functie administratorii speciali de la fabrica de arme din Cugir.…

- Zeci de mii de elevi din Romania au beneficiat in ultimii ani de condiții de igiena mai bune in unitațile in care invața, datorita programului „Domestos susține igiena in școli”, inițiat de Domestos și Crucea Roșie Romana. Campania a ajuns la cea de-a șasea etapa, in cadrul careia 25 de unitați de invațamant…