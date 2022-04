Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca prin proiectul legii Offshore depus vineri la Parlament sunt aduse o serie de modificari la un act normativ aprobat in 2018 prin care sunt deblocate investitiile, astfel incat sa fie asigurata independenta energetica a tarii noastre si sa fie redusa…

- „Gaze romanesti pentru romani! Noua lege offshore a fost depusa astazi la Parlament. Este foarte important ca am reusit sa avem sustinerea unei majoritati pentru o lege atat de importanta, care va fi adoptata in procedura de urgenta. Legea offshore a fost si este o prioritate pentru mine si colegii…

- ”Eu am spus inca din urma cu doi ani de zile, sunt colegi in Parlamernt, in special de la USR, care nu au inteles acest lucru, propunerea de lege offshore va fi asumata prin lege in Parlament, prin depunerrea unei legi in Parlament. La nivelul coalitiei se lucreaza la o formula de modificare a legii…

- „Am discutat marți despre Legea offshore, a venit Ministrul Energiei cu ultimele nuanțe și saptamana viitoare vom depune un proiect in Parlament privind amendarea legii actuale și va fi aprobata intr-o luna de zile.Nu am vrut sa intervenim pana nu se termina tranzacția intre Exxon și Romgaz, nu era…

- Catalin Drula este de parere ca la Ministerul Energiei este “o incompetenta fara seaman” si il critica pe ministrul Virgil Popescu pe care il acuza ca a “blocat investitiile in energie” si in productia de energie. Intrebat daca parlamentarii USR vor vota legea offshore, Drula s-a aratat sceptic cu…

- PUTEREA a semnalat inca de la explozia prețurilor la gaze și energie electrica ca actualii guvernanți refuza sa puna in aplicare prevederile Legii Concurenței nr. 21 din 1996, cu modificarile și completarile ulterioare. De fapt, Guvernul și mai multe instituții abilitate prin lege au jucat și joaca…

- ”Presedintele Marcel Ciolacu s-a exprimat clar, cand a spus ca legea offshore este o prioritate pentru PSD si va fi votata de Parlament foarte repede. Daca ne intrebam de ce nu s-au intamplat lucrurile pana acum, desi ministrul Virgil Popescu a spus de la audierile pentru functia de ministru ca va veni…