Virgil Popescu, despre cutremur: Au fost anumite declanșări în sistemul energetic național Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut o serie de precizari privind sistemul energetic național, in contextul cutremurului produs in Gorj, care „a fost mult mai puternic decat cel de luni”. ”In condițiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in județul Gorj, Sistemul Energetic Național a funcționat fara probleme, asigurandu-se in bune condiții atat producerea, cat și furnizarea energiei electrice și gazelor naturale. De altfel, la aceasta ora, Romania este exportator de energie electrica. Trebuie spus ca evenimentul seismic de astazi a fost resimțit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

