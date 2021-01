Stiri pe aceeasi tema

- Romanii afectati de pana de curent care a avut loc vineri dupa-amiaza in aproape toate statele europene vor putea fi despagubiti dintr-un fond constituit la nivelul Comisie Europene, iar daca se va gasi vinovatul acestui incident, el va suporta despagubirile, a anuntat, sambata, ministrul Energiei,…

- Uniunea Europeana va tine cont de specificul energetic al fiecarei tari, iar Romania va avea libertatea sa aleaga cum va atinge tintele de mediu pana in 2030, a scris, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook. "In Consiliul…

- ANPC: Masti neconforme amenzi si noi alerte Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a transmis alte sapte alerte privind maști neconforme, care au fost deja validate în sistemul de avertizare rapida al Uniunii Europene. Alertele vin dupa ce ANPC a retras de la comercializare…

- Ministrul Economiei anunța ca a trimis la Parchetul General raportul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) privind maștile neconforme. Mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre comisarii ANPC, iar neregulile…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, ca finalizarea reactoarelor 3 si 4 va aduce securitate energetica definitiva pentru Romania. ”Nu trebuie uitat reactoarele de la unitatile 3 si 4 de la Cernavoda. Am parafat acel acord interguvernamental cu Guvernul SUA, vineri ne-a…

- Facturi mai mari la energie electrica, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a crescut taxa de cogenerare, incepand cu data de 1 noiembrie. Asta, in condițiile in care cu numai 3 luni in urma, ministrul Economiei și Energiei, Virgil Popescu, susținea ca respectiva taxa…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se afla intr-o vizita in Franta, cu scopul de a intari parteneriatul dintre cele doua tari in domeniile Economiei si Energiei, potrivit unei postari pe Facebook a ministrului. "Alaturi de premierul Ludovic Orban si de colegii mei…