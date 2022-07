Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria.”Am lucrat ieri la ordonanța de urgența si ea va fi in ședința de Guvern de miercuri. In urma acestei reduceri, prețul la motorina va fi de circa 1,7 euro/litru, iar…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți ca OUG privind compensarea prețului la carburanți a fost pregatita, ea urmand sa intre pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri pentru aprobare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…