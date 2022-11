Virgil Popescu a fost intrebat la emisiunea Insider Politic, despre acuzatiile din partea senatorului PSD Daniel Zamfir potrivit carora doreste inchiderea minelor si mii de oameni ar ramane fara slujbe. “Avem doua bazine miniere, bazinul minier din Valea Jiului si bazinul Olteniei. In Valea Jiului, Complexul Energetic Hunedoara a fost infiintat in 2012, prin comasari, termocentrale cu mine cu tot. S-a plecat de la zero datorii. In 2019, in noiembrie, cand am ajuns ministru si guvernul PNL minoritar a preluat guvernarea, s-a pronuntat falimentul cu datorii de sase miliarde si jumatate de lei. Deci…