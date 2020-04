Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iasi a cerut aviz pentru a incepe productia a doua tipuri de biocide, iar OMV Petrom va solicita la randul sau aviz saptamana viitoare, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Vestea buna este ca un alt mare producator roman, Antibiotice…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, luni, o sedinta, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministri. In cadrul sedintei au fost prezentate masurile cu privire la gestionarea pandemiei COVID-19 in tara noastra. Alaturi de Orban, au participat ministrii Finantelor…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Prima companie mare privata va produce, din 15 aprilie, 500.000 de masti pe zi FFP2 si 100.000 de masti FFP3, urmand sa se ajunga la o productie de 16 - 17 milioane de masti pe luna, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in deschiderea sedintei Executivului.…

- Producatorii romani care pot si au capacitatea sa produca biocid pot primi aprobare de la Ministerul Sanatatii, iar autoritatile au mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea rechizitionarii unor unitati de productie de materiale sanitare si echipamente, cum ar fi de exemplu Hexi Pharma, a declarat…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu - ministrul propus al…

- Ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat vineri, la Mangalia, ca in cazul companiilor unde statul este actionar si nu a cerut dividende, decizia a fost luata pentru a putea fi facute investitii. "La Nuclearelectrica nu am luat dividende, m-am inteles…