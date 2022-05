Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi, ca Executivul este preocupat de criza energetica, a reusit stabilizarea preturilor la energie si gaze naturale pe o perioada de un an de zile si, practic, „a bifat” tot ce si-a propus. „Sa incepem cu lucruri exacte, cu cifre exacte, sa incepem cu luna decembrie a anului trecut, in momentul in care am adoptat in Guvern noua Directiva a energiei electrice, momentul in care am introdus in lege conceptul de prosumator, adica (…) toti cei care consuma pana in 200 kwh vor putea sa isi compenseze energia electrica produsa in surplus si sa o ia din…