Virgil Abloh, noul Karl Lagerfeld al milenarilor?

- La Galeria Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica din Veneția Luni 3 ianuarie 2020 a avut loc inaugurarea in Galeria Principala a Institutului Roman de Cultura și Cercetare Umanistica din Veneția ( Palazzo Correr, Cannaregio 2214, 30121 Veneția) inaugurarea expoziției de grafica “Arcani…

- Charlize Theron in varsta de 44 de ani a fost imbracata intr-o extraordinara rochie aurie, creație Louis Vuitton in cadrul galei Costume Designers Guild Awards. Aceasta creație este rezultatul unei adevarate munci manuale. Apariție divina la Costume Designers Guild Awards din 28 ianuarie, in Los Angeles.…

- Casa de moda Louis Vuitton va deschide luna viitoare primul restaurant din istoria sa de peste 160 de ani. Urmand exemplul altor branduri faimoase, precum Tiffany & Co și Armani, aflam ca și Louis Vuitton intra pe aceasta piata. Michael Burke, presedintele si CEO-ul casei a confirmat informatia si a…

- Aproape 200 de persoane au fost prezente, vineri, la vernisajul expozitiei de arta fotografica itineranta "Miracolul Chinez-Noua Era" a artistului fotograf Tudorel Ilie din Baia Mare, gazduit de Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" Maramures. Evenimentul a fost marcat de apropierea Anului Nou Chinezesc…

- Joi 23 ianuarie, ora 17.00 in „Salonul Artelor” de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare va avea loc Vernisajul-eveniment de lansare a expozitiei personala de arta fotografica itineranta „Miracolul Chinez – Noua Era”. Expozitia personala de arta fotografica itineranta „Miracolul Chinez-Noua…

- Rino Dubokovic, un student din Zagreb, a petrecut o seara de neuitat alaturi de prietenii sai, cand au inceput sa-și povesteasca experiențele despre mahmureala. Dintr-o data i-a venit o idee: „Un fel de colecție de povesti de mahmureala si marturii ale serilor inecate in alcool pentru a-i ajuta pe vizitatori…

- Muzeul Luvru a anuntat vineri lansarea unei linii vestimentare realizata de Virgil Abloh, designerul colectiilor masculine ale casei de moda Louis Vuitton si creatorul marcii Off-White, alcatuita din tricouri si hanorace inspirate din operele lui Leonardo da Vinci, relateaza EFE. Cu aceasta…

- Intruniti vineri, 6 decembrie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii judeteni au aprobat incheierea unui Acord de cooperare in vederea realizarii evenimentului cultural – traditional „Craciun in Maramures”. “Se aproba incheierea unui Acord de cooperare intre Judetul Maramures prin Consiliul Judetean…