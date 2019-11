Stiri pe aceeasi tema

- Soferul a oprit cand a vazut ca-i iese fum din partea de fata a masinii. Vidanjorul saritor a stropit initial doar capota, dar situatia nu s-a imbunatatit. Flacarile s-au intetit astfel ca suvoiul maroniu a fost indreptat direct catre blocul motor. Imaginile surprinse la Samara au devenit virale dupa…

- Incendiul care a cuprins trei autoturisme in localitatea Marsa, miercuri seara, a fost lichidat de catre pompierii militari sibieni, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un…

- Joi seara, incendiul ce a cuprins litiera și vegetația uscata din zona Buceș – Vulcan – Ciuruleasa a fost stins. Potrivit ISU Alba, incepand cu ora 19:15, incendiul a fost lichidat. Bilanț incendiu de padure/litiera in munții Vulcan (zona Buceș-Vulcan), comuna Ciuruleasa: In 23 octombrie 2019 au ars…

- O autospeciala de stins incendii a intervenit pentru a lichida flacarile care au cuprins o autoutilitara pe strada Horea din orașul Huedin. Incendiul a izbucnit in jurul orei 13.50. Vehiculul se deplasa in momentul in care șoferul a simțit mirosul de fum și a oprit pe marginea drumului, a apelat 112…

- Un barbat care fuma intr-o zona interzisa din SUA a avut parte de o surpriza de proporții. un alt barbat i-a stins țigara cu un extinctor. Inregistrarea cu momentul respectiv a devenit vitrala pe internet. In imagini se observa trei barbați care stau de vorba, unul dintre ei avand un extictor in mana.…

- Peste 20 de pompieri din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit miercuri intr-o gospodarie din localitatea Surcea, potrivit Agerpres.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul…

- Incendiul la hala de pe strada Biharia a fost localizat si nu mai exista riscul de extindere a flacarilor la alte cladiri, anunta primarului Sectorului 1, Dan Tudorache. "Incendiul a fost localizat si nu mai exista riscul ca flacarile sa se extinda la alte cladiri. Proprietarul METAV este asigurat si…