- Luptatorul canadian de arte martiale mixte (MMA) Khetag Pliev si-a retezat degetul intr-o lupta cu Devin Goodale, desfasurata joi noaptea la Philadelphia in cadrul Cage Fury Fighting Championship, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Pliev, fost component al lotului rus de lupte libere la…

- Naționala de Fotbal a Romaniei a pierdut seara trecuta, pe Arena Naționala, meciul disputat impotriva naționalei Germaniei, scor 0-1. Scorul insa nu reflecta pe deplin realitatea din teren, selecționerul Romaniei recunoscand faptul ca bavarezii ne-au dominat copios, fiind impresionat de lejeritatea…

- Au facut o gafa greu de uitat. Vorbim despre polițiștii din Paris, care s-au laudat pe Twitter cu o captura de droguri de 1.000.000 euro. Eu au postat imagini cu o pulbere roz și cu pastile mici, de aceeasi culoare. Ce era de fapt praful roz pe care ei il credeau stupefiant și pe care... View Article

- Ionuț Bodonea a realizat o serie de interviuri cu starurile noului serial Netflix, inca nelansat, „Tribes of Europa„. „Tribes of Europa” este un serial SF care are loc In 2074, intr-o Europa care nu mai e deloc unita și care este imparțita in patru triburi: Republica Stacojie este formata din ramașițele…

- Un liceu din SUA baga elevii in corturi ca sa poata canta la instrumente fara sa se infecteze cu virusul SARS-COV-2. Este vorba despre un liceu din statul Washington care a pus in aplicare soluția asta de-a dreptul amuzanta, dar și practica totodata. Așa, elevii pot repeta in siguranța la orele lor…

- Un reporter ecuadorian a fost jefuit in timp ce era in direct. Jurnalistul sportiv Diego Ordinola filma in fața stadionului Monumental din orașul Guayaquil, cand un barbat purtand o masca pe fața și ținand un revolver i-a cerut telefonul. In timp ce Ordinola incerca sa calmeze hoțul, spunandu-i ca el…

- Ministerul Educatiei și cel al Sanatații au finalizat, joi seara, ordinul comun care include regulile pentru redeschiderea scolilor. Masca de protectie este obligatorie pentru intreg personalul unitatii de invatamant si va fi purtata in salile de clasa, in cancelarie, in timpul deplasarii in incinta…

- La Londra, 31 de politisti au fost amendati pentru ca s-au tuns in timpul lockdown-ului instituit din cauza pandemiei. Frizeriile și saloanele de cosmetica sunt inchise in Regat. Politia Metropolitana susține ca a primit un pont conform caruia mai multi angajati ai sai au fost “aranjați”, recent, de…