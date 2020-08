Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din Romania a reușit sa salveze o pisicuța dintre doua hale care luasera foc. Pentru ca pisica nu avea oxigen, pompierul le-a cerut colegilor de la SMURD sa aduca o stație de oxigen, pentru a o putea salva. Ce a urmat ne relateaza Ministerul Afacerilor Interne: „Undeva intre cele doua hale,…

- Cand ți-ai pus ultima data intrebarea: „Eu ce am invațat din școala asta?” Vloggerul Selly a promovat bacalaureatul și a luat chiar note mari, deși mulți nu s-ar fi așteptat. El a venit și cu un mesaj despre stadiul in care se afla sistemul romanesc de educație și ce e de fapt de invațat in... View…

- You’ll Never Walk Alone! Asta se aude pe Anfield, stadionul celor de la Liverpool, deși, desigur, pe stadion nu mai canta nimeni. Asta se aude și pe fundalul clipului postat aseara de Liverpool, clip care arata cum au dominat campionatul in Anglia și cum au reșit sa obțina titlul dupa 30 de ani. Clipul…

- Daca esti suparat pe serviciile de curierat romanesti, poate ar fi timpul sa afli ca in Canada, un barbat si-a primit coletul… la 8 ani dupa ce l-a comandat. Omul a povestit ca a primit pachetul in fata usii in data de 6 mai. Initial, era nelamurit pentru ca in ultima perioada nu comandase nimic...…

- Ok, mema asta a ajuns cu adevarat departe. Probabil ca atunci cand președintele Statelor Unite ale Americii te reposteaza, pe contul sau oficial, ai ajuns pe culmile gloriei. Donald Trump a postat aseara, pe contrul sau de Facebook, un clip in care sunt prezenți groparii din Ghana, impreuna cu un scurt…

- Restaurantele Burger King s-au redeschis in Germania, iar lanțul de restaurante fast-food testeaza o metoda de incurajare a distanțarii sociale. Astfel, pentru o perioada, Burger King inlocuiește celebrele coroane care erau distribuite gratuit in momentul intrarii in magazin cu palarii imense, care…

- IPS Teodosie a ținut o slujba la Constanța, in aer liber, in prima zi in care Romania a ieșit de sub starea de urgența, iar bisericile iși pot realua activitatea. Astfel, in timpul slujbei, o femeia a inceput sa faca cercuri in jurul credincioșilor, dar și in jurul preoților. Slujba a continuat ca și…