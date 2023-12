Stiri pe aceeasi tema

- Aterizarea unui avion de pasageri pe aeroportul principal din Israel, in afara Tel Avivului, in timpul unor intensificari ale tirurilor de rachete din Gaza asupra orașului, a generat o mare agitație sambata, potrivit relatarilor DPA.

- Aterizarea unui avion de pasageri pe aeroportul principal din Israel, in afara Tel Avivului, pe fondul tirurilor intense de rachete din Gaza asupra orasului, a provocat sambata o mare agitatie, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Televiziunea israeliana a difuzat o inregistrare video cu aeronava apropiindu-se…

- Forțele israeliene au continuat bombardamentele asupra Fașiei Gaza in ceea ce palestinienii spun ca a fost cel mai intens atac de la inceputul razboiului, respectiv din 7 octombrie cand Hamas a lansat atacul asupra Israelului. Potrivit Ministerului Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, cel putin 240…

- Grupul paramilitar Wagner, la cererea autoritatilor ruse,”se pregateste sa livreze un sistem de aparare antiaeriana fie Hezbollah, fie Iranului”, a afirmat marti purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, John Kirby, citat de France Presse, potrivit agerpres.ro. Ca riposta,…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat marți moartea caporalului Noa Marciano, in varsta de 19 ani, care a fost capturat de gruparea terorista Hamas la 7 octombrie, scrie timesofisrael.com Marciano, in varsta de 19 ani, care facea parte din unitatea 414 a Corpului de colectare a informațiilor…

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…

- Poliția din Kiev a descoperit in curtea unei case un sistem de rachete antieriene extrem de scump, despre care se crede ca a fost lasat in urma de trupele ruse dupa ostilitațile din regiunea Cernihiv, la nord-vest de Capitala.

- Israel Aerospace Industries (IAI) a finalizat cu succes testarea capacitaților sistemului de aparare aeriana Barak MX, inclusiv desfașurarea bateriei și interceptarea rachetelor cu raza de acțiune diferita. Acest lucru a fost raportat de Globes. {{549187}}Compania nu a precizat in ce țara au avut loc…