Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a ratat calificarea la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa daneza Team Esbjerg cu scorul de 33-31 (16-18), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in mansa secunda a sferturilor de finala.

- CSM Bucuresti a ratat calificarea la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa daneza Team Esbjerg, duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in mansa secunda a sferturilor de finala.

- Rapid București și-a incheiat, astazi, evoluția in ediția in EHF Champions League cu o infrangere in fața campioanei in exercițiu a competiției, Vipers Kristiansand. Campioana ediției trecute a Ligii Florilor a cedat ambele manșe, fiind invinsa in retur c

- CS Rapid Bucuresti a fost invinsa fara drept apel de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 40-31 (18-18), sambata, in mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin.

- „Sferturile" Ligii Campionilor la handbal feminin se disputa in dubla manșa, iar primele doua jocuri au fost programate sambata, 29 aprilie: Ferencvaros Budapest – Metz Handball 26-32 și Odense Handbold – Gyori Audi ETO 27-29. Duminica, 30 aprilie, au avut loc celelalte meciuri din manșa intai: Rapid…

- CSM Bucuresti a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia daneza Team Esbjerg, scor 32-28 (17-13), in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Principala marcatoare pentru vicecampioana Romaniei a fost Cristina Neagu cu 7 goluri. mansa retur se va disputa la Bucuresti, in 7 mai,…

- Vicecampioana CSM Bucuresti a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia daneza Team Esbjerg, scor 32-28 (17-13), in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Returul, pentru un loc la Turneul F4, va avea loc in 7 mai, la Bucuresti.

- La inceputul saptamanii s-a stabilit ordinea meciurilor intre cele patru echipe din Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin. Meciurile din semifinale, HC Dunarea Braila – CSM București și HC Gloria Bistrița 2018 – CSM Targu Jiu se vor juca pe 20 mai, iar pe 21 mai vor avea loc cele doua finale.…