CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea s-au calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa victoriile obtinute in semifinalele jucate sambata in Sala Polivalenta din Mioveni.

Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe s-a calificat, joi, in finala Cupei Romaniei, trecand in semifinale de Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, anunța news.ro.

Echipa norvegiana Vipers Kristiansand, detinatoarea trofeului, a facut un pas mare spre calificarea la turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a dispus de Krim Ljubljana cu 32-25, duminica, in Slovenia, in prima mansa a sferturilor de finala, conform Agerpres.

Echipele Olympique Lyon si FC Barcelona au obtinut calificarea in ultimul act al Ligii Campionilor la fotbal feminin, conform news.ro.

Sportivul Nicu Ojog s-a calificat in finala categoriei 87 kg din cadrul competitiei de lupte greco-romane de la Campionatele Europene de Lupte de la Budapesta, conform news.ro.

Irina Begu, locul 70 WTA, s-a calificat, miercuri, in turul doi al turneului de categorie WTA 1.000 Miami Open, faza in care o va intalni pe favorita principala, Arina Sabalenka, relateaza News.ro.

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 4 mondial, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, invingandu-l in trei seturi, 6-4, 4-6, 6-3, pe tanarul sau compatriot Carlos Alcaraz, la capatul unui meci perturbat de un vant puternic, conform Agerpres.

Echipa Chelsea, detinatoarea trofeului, va intalni formatia Real Madrid, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de vineri, de la Nyon, conform news.ro.