Liderul social-democratilor, Viorica Dancila, a declarat ca, in situatia in care va castiga alegerile, va fi presedintele "tuturor partidelor politice" si nu va sustine niciodata demiterea unui guvern, pentru ca asta ar insemna incalcarea Constitutiei potrivit Agerpres. "Voi fi presedintele tuturor romanilor, indiferent de culoarea politica. Ceea ce am criticat la Klaus Iohannis nu poate face Viorica Dancila. Presedintele Klaus Iohannis a fost presedintele de facto al Partidului National Liberal. A vorbit de fiecare data in numele unui partid, nu in numele tuturor romanilor. Eu nu voi face…